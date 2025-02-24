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Ataşehir'de kaza: 1 ağır yaralı

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 07:33 - Güncelleme:
Ataşehir'de kaza: 1 ağır yaralı
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Kerem K. idaresindeki 34 VR 9496 plakalı hafif ticari araç, Küçükbakkalköy Mahallesi Dereboyu Caddesi ile Ahmet Yesevi Caddesi kesişimindeki kavşakta kontrolden çıkarak önce orta refüjdeki yön levhalarına ardından kaldırımdaki tel örgülere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Kerem K, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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