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Ataşehir'de korkutan yangın: Gecekondu alevlere teslim oldu.

Ataşehir'deki bir gecekonduda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.

İHA18 Ocak 2024 Perşembe 02:43 - Güncelleme:
Ataşehir'de korkutan yangın: Gecekondu alevlere teslim oldu.
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Ataşehir'de gece saatlerinde gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Olay saat 00.30 sularında Ataşehir Esatpaşa Salih Omurtak Caddesi üzerindeki bir gecekonduda meydana geldi.

İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün gecekonduya yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Mehmet Demirörs, "Burası dayımın evi, evlerimiz bitişik. Anladığım kadarıyla elektrikten dolayı çıkmış yangın. Can kaybı yok." dedi.

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