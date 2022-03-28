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Ataşehir'de korkutan yangın

Ataşehir'deki bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan 2 katlı binanın çatısına sıçradı. Yangın sırasında binada bulunan çocuklar panikle dışarı çıkarıldı. Sokaktaki elektrik kablolarında peş peşe patlamalar yaşandı. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

DHA28 Mart 2022 Pazartesi 13:01 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 13:01
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Ataşehir Yenisahra Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir gecekonduda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan binanın çatısına sıçradı. Bina sakinleri içeride bulunan çocukları panikle dışarı çıkardı. Yangın sırasında sokaktaki kopan elektrik tellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken gecekondu kullanılmaz hale geldi. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangını gören bir mahalle sakini, "Galericiyiz, öğle eve gelelim bir yemek yiyelim dedik. Yan bina tutuşunca direk itfaiyeyi aradık. Alt katta 3-4 kişi varmış." dedi.

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