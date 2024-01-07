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Güncel

Ataşehir'de metruk binanın çatısı alev alev yandı

Ataşehir'de metruk binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle alev topuna döndü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

İHA7 Ocak 2024 Pazar 03:58 - Güncelleme:
Ataşehir'de metruk binanın çatısı alev alev yandı
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İstanbul Ataşehir İlçesi Yenisahra Mahallesi, Mehmet Akif Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, madde bağımlısı şahısların kaldığı metruk binada bilinmeyen bir nedenle alevler çıkmaya başladı.

Çıkan alevler kısa sürede metruk binanın çatısına sirayet etti. Olayda ölen veya yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan binayı kısa sürede söndürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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