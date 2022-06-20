Ataşehir'de nöbetçi eczaneye saldırı: Polisi ararsan seni öldürürüm

İstanbul Ataşehir'de bir eczaneye giden bir erkek, eczane çalışanlarına saldırdı, öldürmekle tehdit etti ve küfürler savurdu.

Annesine verilen adresin yanlış olduğunu iddia eden şahıs, kendisi ile ilgilenen eczacının önünde bulunan bilgisayar monitörüne yumruk attı. Eczane çalışanlarının sakin olması ve üslubunu düzeltmesi şeklindeki uyarılarını dinlemeyen şahsı, eczanedeki bir diğer görevli kadın sakinleştirmeye ve eczaneden dışarı çıkarmaya çalıştı.

Kadın çalışanların üzerine yürüyen şahıs, eczacıyı, "Polisi ararsan seni öldürürüm. Kafanı koparırım senin." sözleriyle tehdit etti.

Çalışanlara küfür eden şahıs, "Ben haberlerde gördüklerinize benzemem." dedi.

Diğer müşrterilerin ve çalışanların seyirci kaldığı olayda, saldırgan eczaneye giren bir başka müşterinin müdahelesi ile dışarı çıkarılabildi. Annesinin ilaçlarını ise saldırdığı eczacı tarafından teslim edildi.

Olayın ardından soruşturma başlatıldığı ancak polisin anne ve söz konusu saldırganı evlerinde bulamadığı öğrenildi.

İSTANBUL ECZACI ODASI: HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Saldırıya ilişkin bir açıklama yapan İstanbul Eczacı Odası, saldırıyı kınadı, hukuki sürecin takipçisi olacağını bildirdi. "Eczanelerimiz şiddete son derece açık hale gelmiştir" denilen açıklamada, "Bir kez daha tüm yetkilileri eczanelerimizde maruz kaldığımız şiddet olaylarının son bulması için gereğini yapmaya, güvenlik sorunlarımızı çözmeye davet ediyoruz. Artık yeter, bin defa yeter, bu son olsun!" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 Haziran Pazar günü Ataşehir'deki nöbetçi eczanemize gelen bir kişi, 'eczane adresinin telefonda annesine yanlış tarif edildiğini' iddia ederek saldırıda bulunmuştur. Eczane bilgisayarını yumruklayan saldırgan, meslektaşımız Ecz. Ayşenur Ören'i darp etmiş ve tehditler savurmuştur. Yaşanan saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza ve eczane çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hukuki süreci devam eden soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Bu saldırı ne bir ilktir ne de münferit bir olay... Daha önce de belirttiğimiz üzere eczanelerimiz şiddete son derece açık hale gelmiştir. Bir kez daha tüm yetkilileri eczanelerimizde maruz kaldığımız şiddet olaylarının son bulması için gereğini yapmaya, güvenlik sorunlarımızı çözmeye davet ediyoruz. Artık yeter, bin defa yeter, bu son olsun!"