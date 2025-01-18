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Ataşehir'de otelde yangın: 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

İstanbul Ataşehir'de bir otelde çıkan yangında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

AA18 Ocak 2025 Cumartesi 07:06 - Güncelleme:
Ataşehir'de otelde yangın: 3'ü ağır 5 kişi yaralandı
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Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı bir otelin eksi birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelin tüm katlarını saran duman nedeniyle mahsur kalanlar, itfaiyenin merdiveniyle terastan aşağı indirildi.

Yangında yaralanan 3'ü ağır 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bir süre binada duman tahliyesi yapıldı.

Bu arada, durumu ağır yaralılardan birisine sağlık ekiplerinin ambulansta dakikalarca kalp masajı yaptığı görüldü.

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