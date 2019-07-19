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Ataşehir'de otoyol bağlantısında kamyon devrildi

İMES kavşağında, virajı alamayan kamyonun devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

  • AA
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Ataşehir'de Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda kamyon devrilmesi sebebiyle tek yönlü ulaşıma kapanan yol trafiğe açıldı.
 
Anadolu Otoyolu'nun İMES Kavşağı'nda Ankara istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FH 2367 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 
 
Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, bağlantı yolunun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
 
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyon sürücüsünü hastaneye kaldırdı.
 
Yolda güvenlik önlemi alan trafik ekipleri de kamyonun kaldırılması için olay yerine vinç çağırdı.
 
Kasası ayrılan kamyon çağrılan vinçle yoldan kaldırılarak, bağlantı yolu trafiğe açıldı. 

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