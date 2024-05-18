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Ataşehir'de rahatsızlanan TIR şoförü önce lokantaya sonra minibüse çarptı

Ataşehir'de direksiyon başında rahatsızlanan şoför kullandığı TIR ile önce lokantaya ardından minibüse çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA18 Mayıs 2024 Cumartesi 13:45 - Güncelleme:
Ataşehir'de rahatsızlanan TIR şoförü önce lokantaya sonra minibüse çarptı
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Olay, saat 09.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Dursunbey Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre Sedat Mengi, 34 UV 8010 plakalı TIR ile seyir halindeyken rahatsızlandı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Mengi, aracıyla önce yol kenarındaki lokantaya ardından park halindeki 34 BZD plakalı minibüse çarptı. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri rahatsızlanan TIR şoförünü hastaneye kaldırırken, polis olay yerinde çalışma yaptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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