Güncel

Ataşehir'de sabaha karşı zincirleme kaza: 3 yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

IHA28 Mart 2026 Cumartesi 07:01
Kaza, saat 05.00 sıralarında Ataşehir Çamlıca bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen ilk kazanın ardından, sürücülerden bazıları yardım etmek amacıyla yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen diğer araçların da duramaması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Toplam 7 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hasar gören araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

