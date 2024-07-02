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Ataşehir'de traktör devrilerek ters döndü

Ataşehir'de, inşaat alanına malzeme taşıyan traktör, römorkundaki yükün dengesiz yüklenmesi sonucu devrilerek ters döndü. Kazada, traktörün şoförü yaralandı.

DHA2 Temmuz 2024 Salı 14:25 - Güncelleme:
Ataşehir'de traktör devrilerek ters döndü
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Kaza, saat 12.30 sıralarında, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Ömer Yeniçeri'nin kullandığı 19 AL 948 plakalı traktör, inşaata malzeme taşıdığı sırada, römorkunda bulunan yükün dengesiz yüklenmesi sonucu devrilerek ters döndü. Kazada şoför Ömer Yeniçeri, devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtularak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen traktör ve römork, iş makinesi yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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