Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiği iş yerinde yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
#SONDAKİKA İş yeri alevlere teslim oldu: Ataşehir'de korkutan yangın— Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 31, 2026
Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.https://t.co/vd5yOs9aWa pic.twitter.com/Lz9C2dodvh
İş yerinin arkasında bulunan otel, güvenlik amacıyla tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin iş yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.