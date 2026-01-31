İSTANBUL 9°C / 6°C
Ataşehir'de yangın paniği: İşyeri kullanılamaz hale geldi

İstanbul Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin iş yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 13:46
Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiği iş yerinde yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İş yerinin arkasında bulunan otel, güvenlik amacıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin iş yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

