Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiği iş yerinde yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

#SONDAKİKA İş yeri alevlere teslim oldu: Ataşehir'de korkutan yangın



Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.https://t.co/vd5yOs9aWa pic.twitter.com/Lz9C2dodvh — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 31, 2026

İş yerinin arkasında bulunan otel, güvenlik amacıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin iş yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.