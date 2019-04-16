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Ataşehir'de yol çöktü

Ataşehir'de bir sokakta yapılan asfalt çalışmasından kısa süre sonra yol üzerinde çökme meydana geldi. Polis ve belediye ekipleri güvenlik önlemi aldıktan sonra yol doldurularak asfaltlandı.

  • DHA
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Olay, saat 14.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Kavaklı Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 1 metre çapında ve 1.5 metre derinliğindeki çökmeyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı.
 
 
Olayda şans eseri herhangi bir kazanın yaşanmadığı öğrenildi. Trafik ekipleri,  kontrollü bir şeklide trafiği yönlendirdi. Belediye ekipleri tarafından doldurulan yol asfaltlandıktan sonra tekrar trafiğe açıldı.
 

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