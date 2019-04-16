Ataşehir'de yol çöktü

Olay, saat 14.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Kavaklı Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 1 metre çapında ve 1.5 metre derinliğindeki çökmeyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı.

Olayda şans eseri herhangi bir kazanın yaşanmadığı öğrenildi. Trafik ekipleri, kontrollü bir şeklide trafiği yönlendirdi. Belediye ekipleri tarafından doldurulan yol asfaltlandıktan sonra tekrar trafiğe açıldı.