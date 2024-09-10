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Ataşehir'deki cinayetle ilgili 3 gözaltı

Ataşehir'de iddiaya göre otomobil satışından kaynaklanan alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Caner Tikiceri (25) başından vurularak öldürüldü. Polis yaptığı çalışmada olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA10 Eylül 2024 Salı 10:57 - Güncelleme:
Ataşehir'deki cinayetle ilgili 3 gözaltı
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Ataşehir, Aşık Veysel Mahallesi'nde 3 Eylül Salı saat 23.10 sıralarında yol ortasında iki grup arasında kavga çıktı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre kavga eden şüphelilerden Caner Tikiceri başından vurularak öldürüldü. Bu sırada karşı grupta bulunan Halil G.'de (25) bacağından vurularak yaralandı. Diğer şüpheliler kaçtı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği tespit edildi. Yaralı Halil G.'nin ifadesinde ölen kişiye bir süre önce otomobil sattığını, paranın bir bölümünü alamayınca aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Halil G., olay sırasında yanında bulunan bir kişinin ateş ettiğini, hatta yanlışlıkla kendisini de vurduğunu iddia etti.

Polis bu ifade üzerine olayla ilgili Muhammet Y.G. (19) ile Kadir G.'yi (23) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin birbirlerini olayda silah kullanan kişi olarak suçladıkları öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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