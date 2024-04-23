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Güncel

Atatürk Barajı kıyısında ölmüş martıların olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı

Atatürk Barajı'nda martı ölümlerinin yaşanması üzerine inceleme başlatıldı.

AA23 Nisan 2024 Salı 14:16 - Güncelleme:
Atatürk Barajı kıyısında ölmüş martıların olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çobandede köyünde Atatürk Barajı kıyısında ölmüş martıların olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Numune aldıkları martıları toplayan ekipler, örnekleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderecek.

Köy Muhtarı Emrah Demirbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, martı ölümleriyle karşılaşmaları üzerine durumu yetkilileri bildirdiklerini belirterek, "Daha önce böyle bir durum hiç olmadı. Bizde bir tedirginlik başladı. Ekipler numune aldılar. Ölüme neyin sebep olduğuna ilişkin sonuçları biz de bekliyoruz." dedi.

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