Atatürk Barajı'nda korkunç görüntü: Hayvan leşleri suyun yüzünde göründü

Adıyaman'da Atatürk Barajı içerisine, yol ortasına ve kenarlarına atılan çok sayıda büyükbaş hayvan leşi pes dedirtiyor.

IHA4 Mart 2026 Çarşamba 13:06 - Güncelleme:
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sitilce Bölgesi'nde hastalıktan dolayı belirli aralıklarla telef olan büyükbaşlar, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından Atatürk Barajı içerisine, yol ortasına, yol kenarına atıldı.

HAYVAN LEŞLERİ SUYA VURDU

Telef olan çok sayıda inek, baraj içerisinde ve yol ortasında çürümeye bırakıldı. Hayvan leşlerinden dolayı pis kokuların, kurtçuk ve böceklerin yoğunluk oluşturduğu bölge mikrop yuvasına döndü. Sağlık anlamında ciddi tehlike oluşturan leşlerden dolayı bölge kullanılamaz hale gelirken baraj içerisine atılan hayvan leşi ise pes dedirtti.

KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞAHISLAR TARAFINDAN GETİRİLDİ

Hayvan leşlerinin belirli aralıklarla kimliği belirsiz şahıslar tarafından getirilerek atıldığını dile getiren vatandaşlar, durumdan oldukça şikayetçi olduklarını dile getirerek ilgili kurumları konuyla ilgili çalışma yapılmasını istedi.

