Atatürk Barajı'nda korkunç görüntü: Hayvan leşleri suyun yüzünde göründü

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sitilce Bölgesi'nde hastalıktan dolayı belirli aralıklarla telef olan büyükbaşlar, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından Atatürk Barajı içerisine, yol ortasına, yol kenarına atıldı.

Telef olan çok sayıda inek, baraj içerisinde ve yol ortasında çürümeye bırakıldı. Hayvan leşlerinden dolayı pis kokuların, kurtçuk ve böceklerin yoğunluk oluşturduğu bölge mikrop yuvasına döndü. Sağlık anlamında ciddi tehlike oluşturan leşlerden dolayı bölge kullanılamaz hale gelirken baraj içerisine atılan hayvan leşi ise pes dedirtti.

Hayvan leşlerinin belirli aralıklarla kimliği belirsiz şahıslar tarafından getirilerek atıldığını dile getiren vatandaşlar, durumdan oldukça şikayetçi olduklarını dile getirerek ilgili kurumları konuyla ilgili çalışma yapılmasını istedi.