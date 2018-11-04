Atatürk Havalimanı'nın apronunda kaza meydana geldi Atatürk Havalimanı apronunda iki servis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Sürat yaptıkları iddia edilen yük traktörü ve servis aracı çarpıştı.Olay yerine hemen ambulans sevk edildi, yaralılara ilk müdahele burada yapıldı. Araç içinde sıkışanlar olduğu belirtilirken, ARFF ekipleri de olay yerine intikal etti.