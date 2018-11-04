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Atatürk Havalimanı'nın apronunda kaza meydana geldi

Atatürk Havalimanı apronunda iki servis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Sürat yaptıkları iddia edilen yük traktörü ve servis aracı çarpıştı.Olay yerine hemen ambulans sevk edildi, yaralılara ilk müdahele burada yapıldı. Araç içinde sıkışanlar olduğu belirtilirken, ARFF ekipleri de olay yerine intikal etti.

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Alınan bilgiye göre, içinde sadece sürücüsü bulunan bir servis aracıyla temizlik firması çalışanlarını taşıyan minibüs çarpıştı.
 
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
 
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
 
Kaza, hava trafiğinde herhangi bir aksamaya neden olmazken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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