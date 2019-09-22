Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu
Atatürk Havalimanı'na metro seferleri valilik ve belediyenin aldığı kararla durduruldu. Aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle metro seferleri durduruldu.
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