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Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri valilik ve belediyenin aldığı kararla durduruldu. Aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle metro seferleri durduruldu.

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´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

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