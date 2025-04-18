''Atatürk imzası bulunan peçler kaldırılmak istendi'' iddiasına yalanlama

Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında paylaşılan "Bir Astsubay Başçavuş, Atatürk imzası olduğu için pilotların kolundaki peçleri çıkarmak istedi" iddiası yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu peçlerin bazı askerlerde sağ kolda, bazı askerlerde ise sol kolda olması dolayısıyla "yönergeye uygun peçlerin yönergeye uygun kollarda takılması" konusunda bilgilendirildiğine dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, söz konusu bilgilendirmenin manipüle edildiği vurgulandı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Bir Astsubay Başçavuş, Atatürk imzası olduğu için pilotların kolundaki peçleri çıkarmak istedi" iddiası doğru değildir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan tanıtım videosu çekimleri kapsamında bir Astsubay Başçavuş görevlendirilmiştir.

Görevli Astsubay Başçavuş, videoda yer alacak pilotların kollarında birbirinden farklı peçlerin yer aldığını ve bu peçlerin bazı askerlerde sağ kolda, bazı askerlerde de sol kolda olacak şekilde yönerge dışı kullanıldığını fark etmiştir. Bunun üzerine "yönergeye uygun peçlerin ve yine yönergede belirtilen kola takılmasının" daha uygun olacağı konusunda bilgilendirme yapmıştır.

Bu bilgilendirmenin, "Atatürk imzasının kaldırılmak istendiği" şeklinde manipüle edildiği tespit edilmiştir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.