İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Atatürk resimleri kaldırılıyor'' propagandası çöktü! Yeni banknot iddiasına yalanlama
Güncel

''Atatürk resimleri kaldırılıyor'' propagandası çöktü! Yeni banknot iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında 'yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı' iddiasıyla yapılan paylaşımların gerçek olmadığını belirtti.

AA1 Mart 2026 Pazar 16:50 - Güncelleme:
''Atatürk resimleri kaldırılıyor'' propagandası çöktü! Yeni banknot iddiasına yalanlama
ABONE OL

DMM'nin NSosyal hesabından söz konusu iddiaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında 'yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı' iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçek değildir. Söz konusu içerikler, herhangi bir resmi karar veya yetkili kurum açıklamasına dayanmayan dijital olarak üretilmiş manipülatif paylaşımlardır ve daha önce de yalanlanmıştır. Bölgesel gelişmelerin yoğunlaştığı bir dönemde, iç kamuoyunu yanıltmak ve toplumsal hassasiyetler üzerinden algı çalışmaları yürütmek amacıyla yeniden kasıtlı olarak dolaşıma sokulan bu tarz paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.