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Atatürk resimli belediye tabelalarını kıran şüpheli gözaltında

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, belediyenin aydınlatma direklerine astığı ve üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunduğu ışıklı tabelayı taş atarak kırdığı belirlenen A.U., polis tarafından gözaltına alındı.

DHA19 Şubat 2022 Cumartesi 17:53 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 17:53
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Ergene Belediyesi, ilçenin çeşitli mahallelerindeki aydınlatma direklerine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunduğu ışıklı tabelalar astı. Sağlık Mahallesi'nin Edirne Caddesi'nde Atatürk'ün resminin bulduğu tabelaya taş atarak kıran kişiyi görenler, polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Taş atarak Atatürk'ün resmini kıran kişinin A.U. olduğu belirlenirken, evinde gözaltına alındı. Polisin yaptığı incelemede, caddede Atatürk resminin bulunduğu 3 tabelanın kırıldığı belirlendi.

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