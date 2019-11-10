Atatürk tarafından kaleme alındı: Memleket, kimsenin malikânesi değildir

Hayatını vatanının bağımsızlığına adayan, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanlığını yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce 10 Kasım 1938'de, saat dokuzu beş geçe milletine veda etti.

10 Kasım Atatürk’ü anma gününe özel hazırladığımız haberimizde, Kopernik Kitap etiketiyle okurlarla buluşan Mustafa Kemal Atatürk’ün günlükleri ve savaş cephelerinde aldığı notlardan oluşan “Mustafa Kemal Karlsbad'da Geçen Günlerim”, “Mustafa Kemal Atatürk Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe”, “Mustafa Kemal Atatürk Hatıra Notları 1916”, İş Bankası Kültür Yayınları’ndan “Nutuk” ve Kronik Yayınları’ndan Tarihçi-yazar İlber Ortaylı’nın “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” eserlerini masaya yatırdık.

(Kitap 1) Mustafa Kemal Karlsbad'da Geçen Günlerim

Kopernik Kitap’tan çıkan Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınan “Karlsbad'da Geçen Günlerim” kitabı, Selma Günaydın tarafından yayına hazırlandı.

97 sayfadan oluşan kitap, Atatürk tarafından altı deftere kaydedilmiş günlüklerden oluşmaktadır. Günlükler 1931 yılındaki tarih çalışmaları esnasından Çankaya’daki eski köşkün kütüphanesinde bulundu.

“2 Temmuz Salı-(...) Almanların bize memleketimizi İngiliz istilasından kurtarmada, yardımlarının derecesini mantıken meydana çıkarabiliriz. Benim bu hususta daima olumsuz sonuca varan kanaatlerim, Veliaht Hazretleri ile vuku bulan seyahatimiz münasebetiyle gerek İmparator ve gerek Hindenburg ve Ludendorf’la olan görüşmelerle pekişmiştir.

Bir devlet adamı, kendi insani hislerine tabi olarak devlet meselelerini halledemez, o salahiyete sahip değildir. Memleket, kimsenin malikânesi değildir. Yalnız, biz Türkler memleket ve milletin idaresini elimize aldığımız zaman, kendi şahsi davranışlarımızdaki cömertliği, devlet meselelerinin ecnebilerle hallinde düstur ediniyor, bir çocuk gibi aldanıyoruz.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Karlsbad’da Geçen Günlerim” şeklinde isimlendirdiği günlük yazıları, Atatürk’ün Karlsbad’da geçen günlerini, o günlerde bazı toplumsal meselelere bakışını, okuduğu bazı kitapları ve daha birçok hususta önemli, dikkat çekici ayrıntıları içeriyor.

(Kitap 2) Mustafa Kemal Atatürk-Nutuk

İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınan “Nutuk” kitabı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini anlatmaktadır.

616 sayfadan oluşan kitap, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Fırkası umumi reisi sıfatıyla partinin ikinci büyük kongresinin gerçekleştiği 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında toplam 36 saat 31 dakika süreyle okuduğu, daha sonra kitap haline getirdiği söylevidir.