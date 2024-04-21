Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi tutuklandı

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Sur Belediyesinin makam odasında Belediye Başkanı'nın göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen programda Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını hatırlatan Bakan Tunç, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir." bilgisini paylaştı.