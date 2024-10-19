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Atatürk'e, Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti ve TSK'ya hakaret eden kişi yakalandı

Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret eden şüpheli İstanbul'da yakalandı.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 07:35 - Güncelleme:
Atatürk'e, Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti ve TSK'ya hakaret eden kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) hakaret eden şüphelinin İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir şahsın, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hakaret ettiği belirlenmiştir. Bölücü terör örgütü (BTÖ) propagandası da yapan bu şahsın 20 yaşındaki M.H.Y. olduğu İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. Şahıs, Bahçelievler'de yakalanarak gözaltına alınmış, şahsa ait dijital materyallere el konulmuştur. Halkımız arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara asla göz açtırmayacağız. Siber dünyada zehrini akıtan bu siber zorbaları tek tek yakalayacağız."

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