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Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, sosyal medyadan Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 14:13 - Güncelleme:
Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
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Savaştepe Belediyesinde görevli zabıta memuru İsmail Y'nin (36), sosyal medya hesabından paylaştığı ses ve video kayıtlarındaki hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik içerikli sözleriyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İsmail Y, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İsmail Y, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklandı.

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