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Özel harekat polisinden metroda nefes kesen tatbikat

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, başkent metrosunda nefes kesen bir rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği metroyu ele geçiren terörist kılığındaki meslektaşlarını saniyeler içersinde etkisiz hale getiren özel harekatçılar, rehineleri ise burunları dahi kanamadan kurtarmayı başardı.

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İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile Ankara Metrosunda gerçekleştirilen rehine kurtarma tatbikatını AA kameraları görüntüledi.

Yılmaz'ın talimatı ile Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er tarafından hazırlanan senaryoya gereği, bir grup silahlı teröristin metroda bulunan bir tren içerisindeki vatandaşları rehin aldığı bilgisi üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, metro istasyonunu ablukaya aldı.

Özel harekat polisleri metro durağı üzerinde ve acil çıkışlarda konuşlanırken, bir başka tim ise raylardan yürüyerek metroya ulaştı.Teröristlerin kendilerini göremeyeceği şekilde çeşitli noktalara ilerleyerek, sürekli telsiz irtibatı ve işaret diliyle kendi aralarında haberleşen timler, daha sonra durak içerisinden ve raylardan ilerleyerek eş zamanlı harekete geçti.

Saniyeler içerisinde terörist rölündeki meslektaşlarını etkisiz hale getiren özel tim, rehine rolündeki meslektaşlarını ise burunları dahi kanamadan kurtarmayı başardı.

Meskun mahal, uçak, tren, gemi veya otobüs gibi alanlarda oluşabilecek rehine olaylarına yönelik benzer tatbikatları düzenli şekilde yapan özel harekat personeli, bu tip durumlarda teröristlerin dikkatini çekmeden kendi aralarında haberleşebilmek için uzman eğitmenlerden işaret dili kursları da alıyor.

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