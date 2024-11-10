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Atatürk'e vedanın manşetleri sandıktan çıktı

Ankara'da 94 yaşında vefat eden Hafize Kılıç'ın sandığından, aralarında AKŞAM'ın da bulunduğu 11 Kasım 1938 tarihli gazeteler çıktı. Kılıç'ın oğlu Yunus Damarcı, 'Annem okuma yazma bilmezdi. Ama o günkü gazeteleri saklamış' ifadelerini kullandı.

Akşam Gazetesi10 Kasım 2024 Pazar 08:14 - Güncelleme:
Atatürk'e vedanın manşetleri sandıktan çıktı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 86 yıl geçti. 10 Kasım 1938 tarihi Hafize Kılıç ve çocukları için bir başka anlam daha içeriyor. 26 Haziran 1930 doğumlu Hafize Kılıç, 14 Nisan 2024'te 94 yaşında yaşamını yitirdi. Hafize ana, arkasında anlamlı bir miras bıraktı. Çocukları, vefatın üzerinden birkaç ay geçtikten sonra sandığını açtı. Sandıkta 10 Kasım 1938 tarihli 6 gazete çıktı. Akşam Gazetesi, Tan, Yeni Sabah, Cumhuriyet, Gün Gazeteleri.

ATATÜRKÇÜ BİR KADINDI

Yunus Damarcı, AKŞAM'a yaptığı açıklamada, "Bir süre annemin eşyalarına dokunamadık. Geçtiğimiz günlerde, anılarını yaşamak için sandığını açtım. Büyük sarı bir zarf gördüm. Açtım baktım, 11 Kasım 1938 tarihli gazeteler. Annem okuma yazma bilmezdi. Ama Atatürkçü bir kadındı. Bize çok anlamlı bir miras bıraktı" dedi.

TÜRKİYE EVLADINI KAYBETTİ

Akşam Gazetesi: Türk Milleti kurtarıcısını ve en büyük evladını kaybettin. Sen sağ ol! Mukaddes vazifen onun eserini yaşatmak ve devam ettirmektir.

Yeni Sabah Gazetesi: Aziz Atatürk'ümüzü kaybettik. Milli Matem, Bu milletin ruhunu en iyi Atatürk anladı. Ulu Şefin ölümü Türkiye'de, bütün cihanda derin teessür uyandırdı.

Cumhuriyet Gazetesi: Büyük Milli Matemimiz.

Tan Gazetesi: Babamızı Kaybettik. Büyük Şefimiz Atatürk dün sabah hayata gözlerini yumdu.

Kurun Gazetesi: Milli Matem devam ediyor. Türk Milleti her zaman büyük kurtarıcısı Atatürk'ün izinde yürüyecektir. Kamutay sabah 11'de toplanıyor. Yeni Reisi Cumhur seçilecek.

Bugün Gazetesi: Atamızı kaybettik.

AKŞAM Atatürk'ün vefatını, onun eserlerini yaşatacağı manşetiyle duyurmuştu.

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