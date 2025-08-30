Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için kentin dört yanına üzerinde dev fotoğrafının olduğu afişler astırdı. CHP'li Aras'ın fotoğrafının dev şekilde kullanıldığı afişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ise küçük bir silueti kullanıldı.

'Büyük Zafer'in mimarı olan Atatürk'ün görünmeyecek kadar küçük kullanılan afiş tepkilere neden oldu.Sosyal medya kullanıcıları "Fotoyu görünce, sanırsın büyük taarruz emrini o vermiş", "Hiç olmadı bu başkanım, kim atladıysa işten kovulmalı", "Atatürk fotoğrafı varken senin yüzünü görmek zorunda mıyız Sayın Aras", "Ahmet başkan reklamı çok seviyor sanırım, Biraz da iş yapsalar ne güzel olacak" şeklinde yorumlar yaptı.

MİNNETİMİ YANSITIYOR

CHP'li Başkan Ahmet Aras, tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi; afişin 'Atatürk'e minnetini yansıttığını söyledi. Kendisinin de TSK mensubu olduğunu; yarbay rütbesindeyken meslekten ayrıldığını belirten Aras, "Tasarımımızdaki ana fikir; 30 Ağustos logosunu oluşturan ay yıldızımıza ve Ulu Önderimize gururla, minnetle baktığım bir çalışmanın hazırlanması" dedi.