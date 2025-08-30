Atatürk'ün daha önce görülmemiş görüntüleri: Yıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı

İSTANBUL 29°C / 21°C
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntü kaydını paylaştı.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 11:13
Bakan Ersoy, NSosyal'deki mesajında, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez yayınlanan Mustafa Kemal Atatürk'ün Florya köşkünde karşılanma görüntüsünü kamuoyuyla paylaştığını vurguladı.

Mesajında istiklal ve istikbal mücadelesinin zaferle taçlanışının 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutladığını belirten Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Zaferi'nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkarttığı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum. 1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülen bu görüntüde Ulu Önder, Florya Deniz Köşkü'nde kendini karşılayan çocuklarla görülüyor."

Bakan Ersoy, mesajında, "Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

