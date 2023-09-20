İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2023 Çarşamba / 6 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0426
  • EURO
    28,8984
  • ALTIN
    1677.88
  • BIST100
    7835.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şüpheli yakalandı
Güncel

Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şüpheli yakalandı

İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı ise olayla ilgili idari ve adli sürecin başlatıldığını açıkladı.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 10:03 - Güncelleme:
Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şüpheli yakalandı
ABONE OL

Valilikten yapılan açılamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi.

Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.

İÇİŞLERİ: İDARİ VE ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR

İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakarette bulunan A.E.S adlı şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. İdari ve adli süreç başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

  • ataturk
  • istanbul valiligi
  • uygun hareket

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.