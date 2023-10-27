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Güncel

Atatürk'ün fotoğrafını yakmışlardı: 3 kişi gözaltında

Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA27 Ekim 2023 Cuma 09:51 - Güncelleme:
Atatürk'ün fotoğrafını yakmışlardı: 3 kişi gözaltında
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Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Olaya karışan kişilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerle ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan, paylaşılan görüntünün Kayseri'nin İncesu ilçesinde kayda alındığı, yakalanan A.K, A.N. ve H.E'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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