Atatürk'ün kadınlar hakkında sözleri: Kadınlar Günü ile ilgili en güzel, en anlamlı sözler haberimizde

07 Mart 2020 Cumartesi 14:46 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 14:46

Atatürk'ün kadınlar hakkında sözlerine dair araştırmalar hız kazandı. Tarihi 1857 yılında ABD’de 120 kadın işçinin öldüğü bir fabrika yangınına dayanan ve emekçi kadınların hakları için mücadelenin simgesi haline gelen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yarın çeşitli organizasyon ve etkinliklerle kutlanacak. Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında 'Kadınlar Günü' olarak kutlanmaya başlandı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra cunta yönetimi tarafından dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmasına izin verilmedi. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kutlanmaya devam edilmektedir. 8 Mart Kadınlar Günü'ne dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

ATATÜRK'ÜN KADINLAR HAKKINDA SÖZLERİ

Dünyada her şey kadının eseridir.

Türk kadını dünyanın en aydın, en erdemli, en ağır kadını olmalıdır.

Şuna inanmak lâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.

Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır.

Bizim toplumumuz için ilim ve fen lazım ise, bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın iktisap etmesi lazımdır.

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.

Dünyada hiç bir milletin kadını “Ben Anadolu Kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu Kadını kadar emek verdim,” diyemez!

KADINLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLER

Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kаdınlаr günün kutlu olsun..

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin, annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın, seni çok seviyorum kadınlar günün kutlu olsun.

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına.. Kadınlar Günün Kutlu olsun..

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Canım arkadaşım, sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Senin sevgin dünyamı ısıtаn tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Vаrlığınlа mutluyum. Kаdınlаr günün kutlu olsun sevgili anneciğim..

Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşIarı. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü canı gönülden kutlarım.

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü”nüz kutlu olsun.

Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde içten bir arkadaş bazen de değerli bir eş…Onlar bizim baş tacımız. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirildi.

Adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlendi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.