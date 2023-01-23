Atawich, Almanya'daki ilk şubesini açtı

Fast food zinciri Atawich, İran'da başlayan lezzet yolculuğuna dünyanın dört bir yanına ulaşma hedefiyle devam ediyor. Faaliyetlerine 2000 yılında başlayan Atawich'in İran'da 100'ü aşkın şubesi bulunuyor. Türkiye'ye yaklaşık 5 milyon doların üzerinde bir yatırımla giriş yapan firma, bugün 20 aktif şube, bir üretim tesisi, AR-GE binası ve genel merkez ile faaliyetlerine devam ediyor.

ALMANYA'DA DA SEKTÖRÜN NABZINI YÜKSELTECEĞİZ

Uluslararası bir marka olma hedefiyle büyümeyi sürdüren Atawich'in kurucusu Ata Ghoutbi, Almanya'daki ilk şubelerini açtıklarını duyurdu. 2023 yılında Avrupa'daki şube sayılarını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Ghoutbi, "Almanya pazarına 29 Aralık 2022 günü açılışını yaptığımız ilk şubemiz ile adım attık. Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da sektörün nabzını yükseltmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de 1 yıl gibi kısa bir süre içinde 20 şubeye ulaşmak çok büyük bir başarı. Aynı başarıyı Avrupa ülkelerinde de yakalayacağımıza inancım tam" dedi.

GLOBAL OPERASYONLARI İSTANBUL'DAN YÖNETİYORUZ

Atawich CEO'su Serhat Baldan da Atawich'in Almanya'da açılan şubesi de dahil tüm dünyadaki şubelerin Türkiye'den yönetileceğini açıkladı: "Atawich'i uluslararası pazarda tanınan, güvenilir bir marka haline getirebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Markamızın genel merkezi İstanbul'da bulunuyor. Buradan sadece Türkiye şubelerindeki süreçleri değil, global operasyonlarımızın tüm süreçlerini yönetiyoruz. Kaliteden ödün vermeden, yatırımlarımızı her geçen gün artırarak restorancılık sektöründe fark yaratmaya devam ediyoruz."