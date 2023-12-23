Ateş Manisa'ya düştü! Şehidin son paylaşımı: Cesaret dağında korku rüzgarı esmez

Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindekiler, Budak'ın, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan babası İkram Budak'a şehadet haberini verdi.

Haberi alan aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı, sağlık görevlileri de ziyarette hazır bulundu.

Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için ailenin evine geldi.

Vatani görevini tamamladıktan sonra sözleşmeli er olarak göreve başlayan şehit Enes Budak'ın bekar olduğu ve 6 kardeşinin bulunduğu, annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan Manisa Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından, şehit Enes Budak'ın fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada Manisalı kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak, şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailemize başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerine yer verdi.