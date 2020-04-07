Ateş ölçer maske ürettiler

IHA 07 Nisan 2020 Salı 17:30 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 17:30

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi sonrasında çalışmalarını hızlandırdı. Salgın ile mücadele sağlık çalışanlarının en ön safta yer alması ile ilgili olarak bir maske geliştirme çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar sayesinde geliştirilen, maske, kulaklık ve gözlüğe takılabilen mikroçip ısıölçer ile sağlık çalışanının vücut sıcaklığı 37.5 derecenin üzerine çıktığında kendisinin ve karşısındakilerin göreceği şekilde ışıklı yarı sistemi devreye giriyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen yüksek ateş belirtisi erken zamanda tespit edilerek sağlık çalışanlarının erken teşhis ile tedavi edilebilmelerine olanak sağlayan ateş ölçer maskeler, sağlık çalışanlarına dağıtılacak.

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi’nden yapılan açıklamada: "Bu projede hedef kitle sağlık çalışanları olmakla birlikte yaygın olarak bütün vatandaşlarımızın kullanabileceği bir üründür. Geliştirilen ürünün, devre, çip çizimi ve yapımı Bilim Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından tamamlanmıştır. Tamamen yerli ve milli olma özelliği taşıyan mikroçip ısıölçer, maske, gözlük ve kulaklık gibi sıcaklık verisi alınabilecek her türlü aparata monte edilebilmektedir. Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizi etkilemeye başladığı ilk andan itibaren özverili ve fedakarca çalışmalarına devam eden başta sağlık personelimiz olmak üzere tüm kamu çalışanlarımız toplum sağlığını korumak amacıyla canla başla çalışmaktadır. Siz değerli vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmayarak alınan tedbirlere katkı sağlamanız önem arz etmektedir” denildi.