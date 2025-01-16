Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılması dünya basınında da geniş yankı buldu. Ateşkesin ardından dünyanın dört bir yanında insanlar sokaklara döküldü.

"42 GÜN İÇİNDE EVLERİNE DÖNECEKLER"

ABD merkezli The Washington Post gazetesi, 4 gün sonra görevi Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden'ı manşete taşıdı. Haberde Biden'ın "İsrail ve Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren ateşkes anlaşması üzerinde uzlaştığını söyledi" açıklamasına yer verildi.

The New York Times da haberinde İsrail kabinesinin oylamasını gördü. Haberde, Biden'ın rehinelerin 42 gün içinde evlerine döneceğine yönelik açıklaması aktarıldı.

15 AY BOYUNCA BİNLERCE SİVİLİN ÖLDÜĞÜ BELİRTİLDİ

The Wall Street Journal, "İsrail ve Hamas, Gazze'de çatışmayı durduracak ateşkeste anlaştı" başlığını attı. Haberde, savaşta 15 ay boyunca binlerce sivilin öldüğü belirtildi. Aynı zamanda Batı siyasetinin de savaş nedeniyle çalkalandığı ifade edildi.

ATEŞKES PAZAR GÜNÜ BAŞLAYACAK

CNN International, Katar Başbakanı'nın anlaşmayı duyurduğunu yazdı. Ayrıca ateşkesin pazar günü başlayacağı bilgisini paylaştı.

İngiliz BBC, Tel Aviv'deki rehine yakınlarının görüntüsüne yer verdi. Haberde, "Başkan Biden İsrail askerlerinin Gazze'den çekildiği ve rehinelerin bırakıldığı anlaşmayı duyurdu" denildi.

İngiliz The Guardian gazetesi, ateşkes henüz başlamadan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde saldırıların olduğunu yazdı. Bu saldırılarda çok sayıda Filistinli sivilin öldüğü aktarıldı.

"HER İKİ TARAFI DA SEVİNDİRDİ" DİYE DUYURDULAR

The Times, ateşkes haberini "İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes her iki tarafı da sevindirdi" manşetiyle verdi. Donald Trump'ın da anlaşmaya varılmasını takdirle karşıladığı belirtildi.

Financial Times'ta Donald Trump vurgusu vardı. Haberde Trump'ın, "Ateşkes Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmadan sağlandı" sözüne yer verildi.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Öte yandan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkan seçimlerini kazanmasına bağlamıştı. Trump, ateşkeste kendisinin payının "büyük" olduğunu savunarak "Daha Beyaz Saray'a gelmeden bu kadar çok şey başardık. Beyaz Saray'a geri döndüğümde olabilecek harika şeyleri bir hayal edin." ifadelerini kullanmıştı.

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