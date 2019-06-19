Atık avcısı turuncu adamlar

Türkiye’nin dört bir yanını saran 67 bin 333 kilometre yol ağında, uzakları yakın eden kara yollarının yanı sıra köprüler, viyadükler, alt ve üst geçitlerde insanların temiz ve güvenli seyahati için 12 bin çevre dostu ‘turuncu adam’ görev yapıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı’nda bakım ve temizlik görevlisi olarak çalışan gizli kahramanlar, yolculuk sırasında, kaza anında yola saçılan, atılan araç lastiği, pet ve cam şişe, bebek bezi, sakız, poşet, sigara izmariti gibi her ay ortalama 10 bin metreküp çöp ve atık malzeme topluyor.

DUYARLI OLUNMALI

Kış aylarında daha çok karla mücadele çalışması yürüten işçiler, geri kalan mevsimlerde ise kara yollarında bazen kazalara bazen yangınlara bazen de hayvan ölümlerine yol açan atıkları olası ölüm, yangın, kaza ve birçok tahribatın önüne geçmek için binbir emek ve alın teri ile topluyor. “Bu işi yaparken bizi en fazla üzen, bazı vatandaşlarımızın duyarsızlığı. ‘Temizledik, işimizi bitirdik’ diye mutlu şekilde eve dönerken bakıyoruz ki temizlediğimiz yerlere çöp atılmış” diyen Karayolları Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğü’nde ekip başı Emrullah Bakır, bu atıkların çevreyi kirlettiği gibi doğaya ve canlılara da zarar verdiğini aktardı. Bakır, “Mesela bir sakız atılıyor. Bir serçe geliyor onu yutuyor ve boğazında kalıp, ölüyor. Sigara izmaritinden yangın çıkıyor. Otlar, buğdaylar yanıyor. İnsanlara daha duyarlı olmaları için rica ediyor, çağrıda bulunuyoruz. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak yollarımızı da öyle temiz tutmamız lazım. Bizde mesai kavramı yok. İnsanlara en büyük çağrımız, aslan yattığı yerden belli olur” şeklinde konuştu.