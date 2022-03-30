İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2022 Çarşamba / 27 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,646
  • EURO
    16,3573
  • ALTIN
    911.211
  • BIST100
    2228.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Atık malzemeler meslek lisesi öğrencilerinin elinde kütüphaneye dönüştü
Güncel

Atık malzemeler meslek lisesi öğrencilerinin elinde kütüphaneye dönüştü

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri, atıl durumdaki malzemelerle yaptıkları kitaplık, masa ve sandalyelerle kent genelindeki 300 okula kütüphane kazandırdı. Öğrencilerden Mehmet Ali Bayrakçı atölyede atık malzemeleri yeniden değerlendirerek okullara kitaplık yaptıklarını söyledi.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 12:05 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 17:17
ABONE OL

Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında atölyede kullandıkları malzemelerden geriye kalan atık ahşapları değerlendiriyor.

Atölyede çalışan 25 öğrenci, atık malzemeleri yeniden işleyerek kitaplık, masa, sandalye, sehpa ve rafa dönüştürüyor.

Geri dönüşümle elde edilen ürünler, kütüphane ihtiyacı olan eğitim kurumlarına gönderiliyor.

- "ÖĞRENCİLERİN YARDIMLAŞMA DUYGUSU DA GELİŞİYOR"

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Ahmet Zeytineli, AA muhabirine, Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesine geçen yıldan bu yana destek olduklarını söyledi.

Okul bünyesindeki atölyelerinde atık malzemeleri en iyi şekilde değerlendirdiklerini anlatan Zeytineli, bu malzemelerden geri dönüşümle belirlenen okullara kitaplık, masa, sandalye, raf yaptıklarını belirtti.

Zeytineli, öğrencilerin yapılan çalışmayla hem mesleğin inceliklerini öğrendiğini hem de atık malzemeleri değerlendirerek ekonomiye kazandırdığını aktardı.

Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesiyle öğrencilerin yardımlaşma duygusunun da geliştiğini vurgulayan Zeytineli, "Kırıp sobada yakılacak veya çöpe gidecek atık malzemeleri değerlendirerek kütüphaneye dönüştürüyoruz. Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesi kapsamında 300 okula atık malzemelerden kütüphane kazandırdık. Öğrencilerimiz, projede görev aldığı ve ihtiyacı olan okullara katkıda bulunduğu için çok mutlu." diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Ali Bayrakçı da atölyede atık malzemeleri yeniden değerlendirerek okullara kitaplık yaptıklarını söyledi.

Yunus Emre Özalan da hem mesleğin inceliklerini öğrendiği hem de ihtiyacı olan okullara katkıda bulunduğu projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.