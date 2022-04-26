İSTANBUL 23°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2022 Salı / 25 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8091
  • EURO
    15,7906
  • ALTIN
    906.993
  • BIST100
    2414.21
Güncel

Atık malzemelerden üretilen oyuncaklar sergilendi

Erzincan Halk Eğitim Merkezi tarafından 'Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Projesi' kapsamında kursiyerler tarafından atık malzemelerle üretilen oyuncak sergisi açıldı.

AA26 Nisan 2022 Salı 17:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi kapsamında kursiyerlere atık malzemelerle oyuncak üretimi üzerine 380 saat eğitim verildi.

Kursu başarıyla bitiren kursiyerlerin eğitimleri süresince yaptıkları 42 oyuncak ise törenle sergilendi.

Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, serginin açılışında yaptığı konuşmada, üretilen oyuncakların tamamının atık malzemelerden elde edildiğini aktardı.

Geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu oyuncaklarla ön plana çıkardıklarını belirten Gün, şöyle konuştu:

"Halk Eğitim Merkezimiz vasıtasıyla 380 saatlik bir okul öncesi ve çocuk gelişimi kurslarımız var. Kurslarımızda en az lise mezunu olan arkadaşlarımız müracaat ediyor. Bu çalışmalarımız içerisinde 42'ye yakın geri dönüşümden yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bizim için bunlar anlamlı önemli çocuklar için ve okullardaki öğrenciler için materyal çok önemli. Fakat oyuncak bunun geri dönüşümden olması çok daha önemli."

  • Erzincan
  • atık malzeme
  • Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Projesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.