İSTANBUL 24°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Temmuz 2020 Çarşamba / 17 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8655
  • EURO
    7,7906
  • ALTIN
    400.354
  • BIST100
    118949
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Atık malzemeleri dönüştürdü, güneş panelli akülü araç ve drone imal etti
Güncel

Atık malzemeleri dönüştürdü, güneş panelli akülü araç ve drone imal etti

Balıkesir'de 38 yaşındaki Mustafa Süner elektrik teknisyeni atık malzeme ve materyalleri değerlendirerek, kızı için drone ve akülü iki tane araba imal etti.

IHA08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:33 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:33
ABONE OL

Manyas Atatürk Mahallesinde ikamet eden ve Bandırma’da özel bir rüzgar enerji santralında çalışan 38 yaşındaki Mustafa Süner hurdacılardan temin ettiği materyalleri değerlendirerek, kızına güneş enerjisiyle çalışan adet akülü araba imal etti. Evinin bodrum katında bir odayı atölyeye döndüren Süner burada boş vakitlerinde hurdacılardan temin ettiği materyallerden çeşitli elektrikli ve elektronik araçlar üretiyor.

Elektrik teknisyeni Mustafa Süner güneş enerjisiyle şarj edilen akülü araç için ise " Bu aracı 30 liraya hurdacıdan aldım, hurda şeklindeydi, hiçbir şekilde yürür durumda değildi. Direksiyonu, bataryaları, tekerlekleri eksikti, bu aracın en önemli özelliği güneş paneli ile kendi kendini şarj etmesidir. Güneş panelinden aldığı enerjiyi, elektronik kart sayesinde aküye iletiyor, ekstra şarj etmemize gerek kalmıyor. Babasının kendisine akülü araba yapmasından mutlu olan 8 yaşında ki kızı Zeynep Süner ise “Babama teşekkür ediyorum, canım sıkıldığı zaman, hava güzel olduğu zaman bunu sürüyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.