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Atık su Marmara Denizi'ne döküldü... Bakanlık'tan CHP'li belediyeye ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'nın Çınarcık Belediyesine, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki kirlilik nedeniyle 1 milyon 337 bin lira idari ceza uygulandığını bildirdi.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 17:36 - Güncelleme:
Atık su Marmara Denizi'ne döküldü... Bakanlık'tan CHP'li belediyeye ceza
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Çınarcık Belediyesine çevre kirliliği cezası uygulandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, İl Müdürlüğü ekiplerince, şikayet üzerine yapılan incelemede, Çınarcık'ta Harmanlar ve Taşliman mahalleleri ile Barbaros Caddesi'ndeki atık su altyapısında taşkın meydana geldiği ve bu suyun Marmara Denizi'ne döküldüğü tespit edildi.

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında yer alan alandaki kirlilik nedeniyle, Çevre Kanunu gereği Çınarcık Belediyesine 1 milyon 337 bin lira idari ceza uygulandı.

CHP'li İBB'den çevre katliamı
  • çınarcık
  • atık su
  • ceza
  • marmara denizi

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