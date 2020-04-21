AA 21 Nisan 2020 Salı 11:39 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 11:52

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasından satır başları:

"Ankara'dan aldığımız atık su numunelerinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadı. İstanbul'dan da numune toplanıyor, ona göre tedbir alınacak."

"Gıda sektörü, ramazandaki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın."

"Yaş çay alım fiyatıyla ilgili çalışmalarımız hızla sürüyor. Çay müstahsilini memnun edecek formül üzerinde çalışıyoruz."

"Küçükbaş hayvancılıkta bir ilk olarak, 81 ilde koyun ve keçi yetiştiricilerimize 187 milyon lira desteğin ödemelerine cuma başlayacağız."