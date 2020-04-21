İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9717
  • EURO
    7,5639
  • ALTIN
    376.09
  • BIST100
    97725.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Atık sularda Kovid-19 rastlandı mı? Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı
Güncel

Atık sularda Kovid-19 rastlandı mı? Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA21 Nisan 2020 Salı 11:39 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 11:52
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasından satır başları:

"Ankara'dan aldığımız atık su numunelerinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadı. İstanbul'dan da numune toplanıyor, ona göre tedbir alınacak."

"Gıda sektörü, ramazandaki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın."

 "Yaş çay alım fiyatıyla ilgili çalışmalarımız hızla sürüyor. Çay müstahsilini memnun edecek formül üzerinde çalışıyoruz."

 "Küçükbaş hayvancılıkta bir ilk olarak, 81 ilde koyun ve keçi yetiştiricilerimize 187 milyon lira desteğin ödemelerine cuma başlayacağız."

Şehit babası yıpranan Türk bayrağının yenisini istedi, talebi Vefa ekipleri karşıladı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.