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Atık suları Göksu Nehri'ne pompaladılar! Bakanlıktan CHP belediyesine milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (MESKİ) ait üç tesise deşarj edilen atık suların standartları sağlamaması ve atık suların arıtılmadan Göksu Nehri'ne deşarj edilmesi nedeniyle idari para cezalarının uygulandığını, ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 11:22 - Güncelleme:
Atık suları Göksu Nehri'ne pompaladılar! Bakanlıktan CHP belediyesine milyonluk ceza
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il müdürlüğü ekiplerince MESKİ'ye ait 3 atık su arıtma tesisinde denetim yapıldı.

MESKİ'YE 1 MİLYON 337 BİN LİRA CEZA

Denetimlerde, deşarj edilen atık suların standartları sağlamaması nedeniyle Karaduvar ve Mezitli Atıksu Arıtma Tesislerine toplam 1 milyon 337 bin 354 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Alo 181 şikayet hattına Göksu Nehri'nde kirlilik meydana geldiği ihbarı üzerine yapılan denetimlerde de MESKİ tarafından işletilen Silifke Atıksu Terfi İstasyonunda, atık suların arıtılmadan Göksu Nehri'ne deşarj edildiği tespit edildi. Bu işlem nedeniyle Çevre Kanunu kapsamında MESKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 lira idari para cezası verildi.

Bakanlık, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını aktardı.

  • atiksu aritma
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  • MESKI suçu

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