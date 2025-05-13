İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2025 Salı / 16 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7947
  • EURO
    43,125
  • ALTIN
    4057.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Atık suyu denize boşalttılar... CHP'li belediyeye 4 milyon TL para cezası
Güncel

Atık suyu denize boşalttılar... CHP'li belediyeye 4 milyon TL para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, atık suyu Marmara Denizi'nde döken, kötü koku ve çevre kirliliğine neden olan Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliğine 4 milyon lira para cezası verdi.

AA13 Mayıs 2025 Salı 12:45 - Güncelleme:
Atık suyu denize boşalttılar... CHP'li belediyeye 4 milyon TL para cezası
ABONE OL

Yalova'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Marmara Denizi'ne dökülen kirli su nedeniyle Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliğine (YASKİ) 4 milyon lira ceza uygulandı.

Dereağzı Balıkçı Barınağı bölgesindeki kötü koku ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ekipler, kokunun Yalova, Çiftlikköy, Taşköprü, Termal ve Kadıköy belediyelerinin üyesi olduğu YASKİ'ye ait pompanın arızalanmasıyla denize deşarj edilen kirli suyun neden olduğunu tespit etti.

Ekipler, iki gün süren arıza nedeniyle YASKİ'ye 4 milyon lira para cezası kesti.

Arızalanan pompanın tamirat sonrasında düzeldiği bildirildi.

Bu arada Marmara Denizi'ne dökülen Selimandıra Deresi'ndeki kirliliğin artması üzerine artan şikayetler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Yapılan çalışmada, kirliliğin su seviyesinin düşmesiyle birlikte denize ulaşamayan derede biriken yosun ve benzeri maddelerin yüzeye çıkmasından kaynaklandığı belirlendi.

Bölgeye balık tutmak için gelen Gazanfer Özer, kirlilik oluşturan maddelerin endişe verici olduğunu belirterek, "Bu durumdan rahatsızız. Bölgenin temiz olması gerekir. Kirlilik nedeniyle bir tane bile balık tutamadım." diye konuştu.

Amatör balıkçılık yapan Sinan Bayhan ise bölgedeki kirliliğin son dönemde giderek arttığını bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.