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Güncel

Atık suyu denize deşarj ettiler! Bakanlıktan İSKİ'ye ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne evsel atık su deşarjı yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) 2 milyon 674 bin 708 liralık ceza kesti.

IHA4 Mart 2025 Salı 11:25 - Güncelleme:
Atık suyu denize deşarj ettiler! Bakanlıktan İSKİ'ye ceza
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği denetimde, Kuleli Askeri Lisesi önünden denize evsel atık suyun deşarj edildiğinin belirlendiği belirtildi.

Ekiplerin, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) Marmara Denizi'nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğunu ve köpüklendiğini tespit ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atık su numunesinin analizi sonucu 'askıda katı madde', 'biyokimyasal oksijen ihtiyacı' ve 'toplam azot parametrelerinin' sınır değerleri aştığı tespit edildi. Aynı ihlalin ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle, Çevre Kanunu gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 674 bin 708 lira idari ceza kesildi."

PARA CEZASI KESİLDİ

Açıklamada, Bakanlık ekiplerinin 12 Ocak'ta da aynı noktada ihbar üzerine yaptıkları denetimde, içinde kanalizasyon ve gıda atıkları bulunan atık su deşarjıyla ilgili İSKİ'ye "2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8. maddesine" istinaden 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulandığı hatırlatıldı.

  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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  • ceza

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