İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0294
  • EURO
    50,6757
  • ALTIN
    6058.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Teknik cihazlar tespit etti: Atık tankeri içinde 32 düzensiz göçmen yakalandı
Güncel

Teknik cihazlar tespit etti: Atık tankeri içinde 32 düzensiz göçmen yakalandı

Diyarbakır'da atık tankeri içinde Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalanırken, 5 organizatörden 4'ü tutuklandı, birine ev hapsi cezası verildi.

IHA2 Ocak 2026 Cuma 08:03 - Güncelleme:
Teknik cihazlar tespit etti: Atık tankeri içinde 32 düzensiz göçmen yakalandı
ABONE OL

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar neticesinde şüpheli bir çekici ve buna bağlı atık tankeri durduruldu. Atık tankeri içerisinde insanlık dışı şartlarda taşınan Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayın organizatörü olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından ancak teknik cihazlarla yapılan kontroller neticesinde tanker içinde oldukları anlaşılan göçmenlerin tankerin içinde özel bölmelere yerleştirildiği tespit edildi. Uzun uğraşlar sonucu tanker içerisinden çıkarılarak hava almaları sağlanan göçmenlerin "umut yolculuğu" sona erdi.

Göçmenlerin geri gönderme işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 5 organizatör gözaltına alındı. Kolluktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1'inede ev hapsi tedbiri uygulandı.

Olayda kullanılan çekici ve tankere ise el konuldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.