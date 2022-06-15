Atık yağlar geleceğe kaynak oldu

Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ortaklığında 240 meyve fidanı toprakla buluştu. Meyve fidanı dikim etkinliği, TBMM İlkokulu 4. sınıf öğretmen ve öğrencilerinin katılımları ile Yeşilova Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokak'ta bulunan belediyeye ait boş arazide gerçekleştirildi. Çocukların toprağa dokunduğu anlamlı etkinlik çerçevesinde, İzmit'te hane ve okullardan toplanan 12 ton atık yağın gelire dönüştürülmesiyle elde edilen zeytin, hurma, incir, vişne, ıhlamur, muşmula, kestane, hünnap, iğde ve ceviz fidanlarının dikimi gerçekleşti.

"ATIK YAĞLAR BUGÜN FİDANA DÖNÜŞÜYOR"

Programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, "Göreve geldiğimizden bu yana park ve yeşil alanlarda ağaçlandırma çalışmalarına hız verdik. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi çocukların oynadıkları parklara meyve ağaçları dikmemizdi. Geçen yıl parklara toplam 400 meyve ağacını parklara yerleştirdik. Bugün de yaklaşık 240 fidanı bugün toprakla buluşturuyoruz. Aslında toplumda herkesin çöp dediği ama onun bir atık olduğu bilincini çocuklara aşılayabilmek için bu çalışmaları yapıyoruz. Hane ve okullardan 2021 yılı içinde 12 ton atık yağ toplandı. Bu yağlar bugün fidana dönüşüyor. Bunun miktarının artması gençlerimize, ailelere ve evdeki sisteme bağlı. Bu bilinçle evde her türlü atığınızın ön ayrıştırılması bizim önceliğimiz. Düşünün ki bir belediyenin en büyük ideallerinden bir tanesi çöp toplamak. Siz ne kadar çöp üretirseniz bunun bedelini belediye olarak bizler ve dolayısıyla sizler ödüyorsunuz" dedi.