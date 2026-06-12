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Atık yağları akaryakıta dönüştürüp satıyorlardı! Binlerce litre ele geçirildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde bir tesise düzenlenen operasyonda, atık yağlardan kaçak akaryakıt üretimi yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınırken; tesiste yapılan aramalarda 23 bin 245 litre kaçak akaryakıt, ruhsatsız tüfekler ve sentetik haplar ele geçirilerek iş yeri mühürlendi.

AA12 Haziran 2026 Cuma 10:43 - Güncelleme:
Atık yağları akaryakıta dönüştürüp satıyorlardı! Binlerce litre ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ve karışımlı akaryakıt üretimi yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu Eskişehir-Ankara kara yolunun 28'inci kilometresinde yer alan bir tesisin içinde kurulan düzenekle atık yağlardan kaçak akaryakıt üretilerek satışa sunulduğu belirlendi.

Polis tarafından düzenlenen operasyonda, 23 bin 245 litre kaçak ve karışımlı akaryakıt, 7 sentetik ecza hap ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tesisin mühürlendiği operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

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