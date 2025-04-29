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Atık yağların dönüşümü dünyaya ömür katıyor

Atık yağların geri dönüşümü sıfır atık projesinin bir parçası. Lavabolara döküldüğü takdirde denizleri okyanusları kirleten atık yağlar bu proje ile ekonomiye kazandırılıyor. Peki atık yağlar nasıl dönüştürülüyor? İşte cevabı...

29 Nisan 2025 Salı 14:35 - Güncelleme:
Atık yağların dönüşümü dünyaya ömür katıyor
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Atık yağların geri dönüşümü Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin bir parçası.

PEKİ ATIK YAĞ NASIL DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR?

Sürecin en önemli adımlarından biri de atık yağların restoranlar ve benzeri kaynaklardan toplanması.

Tüm süreç Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından adım adım takip ediliyor.

Atık yağın geri dönüşümü ve toplanması sürecini sadece Bakanlığın yetki verdiği firmalar yapabiliyor.

Çünkü uygulanan sistem sayesinde engellenen tehlikeler mevcut.

İşlenen atık yağ artık çöp olmaktan çıkıyor. Biyodizel olarak yeniden kullanıma sunuluyor.

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