Atıl durumdaki bina kadınlara istihdam kapısı oldu

AA 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:40 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:40

İlçede 1994 yılında belediye tarafından yapımına başlanan ve 1999 yılında tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu, saunası bulunan 102 yataklı 3 yıldızlı otel, uzun yıllar işletmeci bulunamayınca 2009 yılında dönemin belediye başkanı tarafından sembolik olarak 1 liraya kiraya çıkartıldı.

İşletmeci bulunamayan otel, 21 yıl sonra bir tekstil firması tarafından kiralandı.

Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, AA muhabirine, 3 yıldızlı otel olarak inşa edilen binanın ilk yapıldığı dönemde sadece 5 ay restoran olarak çalıştırılabildiğini söyledi.

Otel binasına o tarihten sonra işletmeci bulunamadığını anlatan Erdoğan, "İlçeye katkı sağlaması için güzel bir düşünceyle yapılan otel binası o günden bugüne kadar kullanılmadı, ilçemize hizmet sunamadı. Göreve geldiğim günden beri burayı nasıl değerlendirebilirim diye düşünüyordum. Şimdi güzel, sağlam bir firmaya otelimizi kiraya verdik." dedi.

İlçe açısından önemli bir binanın atıl durumda olmasının kendisini çok üzdüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu bina bir türlü işlevsel hale gelmedi. Kullanılmadığı için yıpranıyordu ve ileride yıkılma durumu da söz konusuydu. Şimdi bir tekstil firmasına kiraya verdik. Bu şekilde bina da kurtulmuş oldu. İlçemize ekonomik yönden katkı sağlayacağını düşündüğümüz çok güzel bir oluşum. İstihdam sağlayacak. Öyle ümit ediyorum uzun yıllar ilçemize, ekonomimize katkı sağlayacak."

- KADINLARA İSTİHDAM KAPISI OLDU

Bölge açısından da önemli bir yatırım olduğunu aktaran Erdoğan, "Çalışanların büyük bölümü kadın. Bu yatırım kadınların istihdamına önemli katkı sağladı. Onlar için büyük kazanım oldu. Çevre ilçelerden de çalışmak için başvurular oluyor." diye konuştu.

Tekstil firmasının işletme müdürü Mehmet Koyuncu da çocuk, kadın ve erkek pijaması ürettiklerini söyledi.

Otel binasında 3 gün önce üretime başladıklarını vurgulayan Koyuncu, "Kastamonu'da 2 ilçede daha üretim yapıyoruz ama burada daha çok yeniyiz. Yavaş yavaş yerleşiyoruz. 20 kişiyle işe başladık. 15-20 gün içinde istihdam edilen kişi sayısını 80'e çıkartacağız." ifadesinde bulundu.

Koyuncu, binayı küçük değişikliklerle kendilerine uygun hale getirdiklerini sözlerine ekledi.

Çalışanlardan Halime Özdemir de işte ikinci günü olduğunu belirterek, "Bu bina daha önce hiç kullanılmıyordu, boştu. Şimdi tekstil firması oldu. Çok şükür burada çalışıyoruz, ekmeğimizi kazanacağız. Bu işi buraya getirenlere çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.