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  • Atıl durumdaki binadan demir toplamak için girmişti... Asansör kabininin altında kalan hurdacı öldü
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Atıl durumdaki binadan demir toplamak için girmişti... Asansör kabininin altında kalan hurdacı öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde demir toplamak için atıl durumdaki binaya giren Tarık Ergön (28), bağlantı demirlerini kestiği asansör kabininin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

DHA12 Mart 2022 Cumartesi 16:25 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 16:25
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Olay, saat 14.30 sıralarında Gediz Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Tarık Ergön, iki arkadaşıyla birlikte kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 8 katlı boş apartmana girdi. İddiaya göre asansör kabininin bağlantı demirlerini kesen Ergön'ün üzerine asansör düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AKS 110, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. AKS 110 ve itfaiye ekipleri tarafından asansörün altından çıkarılan Ergön'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Tarık Ergön'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ergön'ün arkadaşları S.E. ve G.E., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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